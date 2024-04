Osterverkauf ein schöner Erfolg

Heute ist Markttag und auch der Ostermarkt findet statt. Es wuselt, Marktstraße und Bachstraße sind erfüllt mit Leben. Wir stehen mit unserem Stand vom Förderverein Burghaldentokel e.V. mitten drin, direkt vor dem Lederhaus.“Das ist großartig“, denke ich. Auch wir dekorieren: Weiden werden an den Pavillon gebunden, Frühjahrsblüher bringen Farbe. „Ob heute was geht?“ Roland ist gespannt, während er die originell verpackten Flaschen Secco und Spätburgunder aneinanderreiht. Erste Bestellungen. „Der Secco hat mir letztes Jahr sehr gut geschmeckt.“ Die Kundin bestellt zwei Kartons. „Auf Ihrem Banner steht, dass Sie für das Hospiz arbeiten.“ In einem freundlichen Gespräch ist unser Engagement schnell erklärt. „Dann nehme ich gerne einen Karton mit.“

Die Planung und Vorbereitung für den heutigen Sonderverkauf läuft schon seit Tagen und zeugt vom Engagement des Fördervereins Burghaldentorkel e.V., der ja seit 01.01.2024 den Pachtvertrag für den Rebgarten Rauenegg übernommen hat und - wie zuvor über viele Jahre hinweg die Bürgerstiftung - das Hospiz schwerpunktmäßig unterstützt.

Zu Mittag eine kleine Quiche von Julia. Wunderbar. Frisch gestärkt in die nächste Runde, noch bis 15 Uhr. Es geht wirklich was, unser Vorratslager leert sich und wir freuen uns, dass sich der Einsatz wieder lohnen wird. „Es ist doch schön, wenn die Menschen unser Engagement sehen und honorieren“, so Knut. Vor dem Pavillon steht ein Aufsteller, auf dem die Arbeit im Weinberg mit Fotos sichtbar wird, dazu ein Banner mit den Ehrenamtlichen am Rauenegg und am Pavillon, an einer Schnur aufgehängt, noch mehr laminierte Fotos von der Arbeit im Weinberg.

„Wie viele Kartons haben wir noch, da will jemand gleich vier?“ Ein Geschenk für die Mitarbeiter/innen soll es sein.„Ich finde den lokalen Bezug gut und der Secco ist genau das Passende.“ Dann drei Leute aus Kanada, ein amerikanisches Ehepaar, jemand aus Italien. Das macht Spaß!

Immer wieder sucht jemand das Gespräch, sei es über unsere Produkte, sei es über unsere Arbeit für das Hospiz oder auch über das Thema Wein. Die Wertschätzung für unser Engagement ist fast immer spürbar.

Etwas müde, aber glücklich über den Verkaufserfolg und den Zuspruch packen wir nach 15 Uhr zusammen. „Danke an die Stadt und ihre Mitarbeiter/innen. Der Ostermarkt war ein toller Erfolg für uns und hoffentlich auch für viele andere!“