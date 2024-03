Osternest-Suche an der Schule Aulendorf

Am 21.03.24 organisierte die SMV das traditionelle Osternest-Verstecken an der Schule am Schlosspark in Aulendorf. Wegen des schlechten Wetters musste die Aktion leider im Foyer der Schule stattfinden. Alle 5. und 6. Klassen sowie die VKL-Klasse durften ihr ganz persönliches Ostergeschenk suchen. In diesem waren Schokoladeneier und kleine Überraschungen versteckt. Die Kinder freuten sich sehr darüber und waren mit großem Eifer bei der Sache. Wir bedanken uns besonders beim Geflügelhof Zembrot für die Spende der bunten Eier und wünschen allen Schülerinnen und Schülern schöne Osterferien.

