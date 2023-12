„Oscar-Verleihung“ beim Weihnachtskonzert MV St. Christina

„And the Oscar goes to …“ Nein - wir sind nicht in Hollywood, aber nicht schlecht gestaunt, hat MD und Dirigent Ernst Netzer als er von Karin Michele, Geschäftsführerin des Blasmusikverbandes Ravensburg für 40 Jahre als Dirigent geehrt wurde und den Oscar verliehen bekam, als „Bester Musiker“.

Zunächst startete jedoch die Jugendkapelle „Tonstark“ unter Leitung von Thomas Amann mit „The Cream of Clapton“ sowie dem anspruchsvollen Solostück „My Way“ in den musikalischen Abend.

Unter dem Thema „Epochen und Zeitereignisse“ ging es dann weiter mit dem Orchester des MV St. Christina und MD Ernst Netzer hatte wieder eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Literatur erarbeitet.

Los ging es mit dem Marsch „Zur großen Wachparade“ von Ludwig van Beethoven. Gefolgt von „Freiheit der Bauern“ in dem das Leben und Wirken des Bauernführers Joss Fritz während der Bundschuh-Bewegung der aufständischen Bauern in den Jahren 1493 - 1517 in Süddeutschland beschrieben wird.

Mit dem Oberstufenstück „Titanic“ von Stephan Jaeggi bewiesen die MusikerInnen, dass sie dem hier musikalisch Gefordertem durchaus Paroli bieten können. Für manchen Zuhörer vielleicht etwas anstrengend anmutend, dennoch konnte man die teils dramatischen Szenen, die sich damals abgespielt haben müssen, durchaus gut nachvollziehen.

Nach der Pause starteten die MusikerInnen mit dem Stück „Köpenick“, bevor es in den Wilden Westen „Mit Moment for Morricone“ ging. Unvergesslich und jedem bekannt hier dargestellt die Szenen aus „Spiel mir das Lied vom Tod“. Das Solostück „Grandfather’s Clock“ wurde bravourös von den Solistinnen Franziska Rothach und Annette Höhn auf dem kleinsten Instrument der „Piccolo“ sowie dem längsten Instrument dem „Fagott“ vorgetragen, bevor es mit „Bohemian Gallop“ in die Schlussphase eines grandiosen Konzertabends ging.

Weitere Ehrungen erhielten Lena Braunschweiler (10 Jahre - Saxophon), Lucia Wolf (20 Jahre - Querflöte) sowie Dieter Weißenrieder (20 Jahre - Kassier Vorstandschaft).

Der Musikverein St. Christina bedankt sich bei allen Mitgliedern und Gönnern und wünscht für das Jahr 2024 alles Gute.