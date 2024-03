Orientalisches Frauenfest zum Weltfrauentag 2024

Zum Weltfrauentag am 8. März hat der Kurs des orientalischen Tanzes der VHS Bad Waldsee zum vierten Mal ein orientalisches Frauenfest veranstaltet. Im voll besetzten Saal des „Haus am Stadtsee“ in Bad Waldsee gaben sich die unterschiedlichsten Tanzschulen des orientalischen Tanzes ein Stelldichein.

Auch diesmal haben die angekündigten Tanzschulen ein großartiges Programm mitgebracht. Die Jugendgruppe Luanita von Marianne Schwarzenberger aus Aulendorf, Nathalie mit ihren beiden Mädels, Sefika mit ihrem Bollywood-Tanz haben sich in dieser schönen Location präsentiert. Es war toll zu sehen, wie viele junge talentierte Tänzerinnen aufgetreten sind.

Das ganze Programm wurde komplettiert von den Hula -Wahine-Waldsee, den Tanzschulen El-Nogum aus Ulm, den Hipnotics unter der Leitung von Ariane aus Ravensburg, die Gruppen Ashar, Sahira und Amel von Seranya aus Warthausen, die noch ein traumhaftes Duett mit ihrer Tochter Bella tanzte, Luuluu aus Weingarten, die fantastischen Mädels von Sadiqua die wie El-Farida aus Kempten kommen, den Tänzerinnen Taquee von Malaica-Ahlam aus Altusried, der zauberhaften Zhao aus der Tanzkompanie Oriental-Flowers aus Ulm, den beeindruckenden FeriFibri aus Biberach, die mit ihren Tribals alle Zuschauerinnen in den Bann zogen und auch die Tänzerinnen der VHS Bad Waldsee zeigten ihr Repertoire.

In der Pause wurde dann das Büfett, von den vielen Besucherinnen mitgebracht, gestürmt. Diese Vielfalt ist jedes Mal beeindruckend und wird auch immer wieder von allen Besucherinnen begeisternd angenommen.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Birgit Ostertag und Angelika Hickisch, die beide mit ihrer herzlichen Art durch das Programm führten. Ihr Dank ging auch an alle fleißigen Helfer*innen im Hintergrund. Beiden war es auch wichtig zu erwähnen, dass diese Veranstaltung als Benefizveranstaltung gesehen wird. Das Eintrittsgeld wird nach Abzug der Unkosten komplett an den Verein „Frauen und Kinder in Not“ aus Ravensburg gespendet, mit dem Hinweis, dass es auch in unserer Umgebung Menschen in Not gibt, die unsere Unterstützung benötigen.

Nach dem langen Programm durften dann alle noch die Tanzbeine schwingen.