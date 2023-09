OPEN–AIR Gottesdienst an Kapelle Volkertshaus gut besucht

Im Rahmen der „OPEN–Air“ Gottesdienste hatte die Seelsorgeeinheit Bad Waldsee zu einem der bekanntesten Aussichtsplätze der Umgebung nach Volkertshaus eingeladen. Sehr zahlreich kamen am Sonntag bei herrlichem Abendhimmel viele Gläubige auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Mauritius–Kapelle. Eine geniale Aussicht bei Sonnenuntergang belohnte die Anreise.

Nach dem Abendläuten eröffnete Jugendseelsorger David Bösl diesen besonderen Gottesdienst. „Lassen wir bei diesem phantastischen Weitblick einfach unsere Seele baumeln“, so der begeisterte Theologe zur Einleitung. Bösl ist mit seiner Mobilen Jugendseelsorge neben Bad Waldsee auch in den Seelsorgeeinheiten Oberes Achtal, Bad Wurzach und Aulendorf im Einsatz. „Loslassen, freimachen, vertrauen und danken — wenn uns dieses gelingt, brauchen wir nicht viel mehr, um glücklich zu sein“, so das Credo des Zelebranten.

„Oft fragen wir uns, was habe ich in meinem Leben denn falsch gemacht, ich wollte doch nur das Beste“, mit diesem Satz griff Bösl viele Situationen unseres Lebens auf. „Ich habe doch immer viel Sport gemacht und jetzt bin ich krank; meinen Kindern ging ich mit gutem Beispiel voran, jetzt machen sie das Gegenteil; aus meinem Traumberuf wurde der totale Alptraum“, so oft unser Klagen. „Lassen wir uns nicht entmutigen und vertrauen wir auf einen gütigen Gott“, mit diesem Satz rief David Bösl die Besucher zum bewussten Beten des „Vater unser“ ein.

Während Pfarrer Stefan Werner sich zu den etwa 150 Gläubigen gesetzt hatte, sprach „Kaplan“ Josef Schmid die Worte der Lesung. Die musikalische Gestaltung der Feier übernahm neben David Bösl an der Gitarre auch der neue Chorleiter des Kirchenchors St. Peter und Paul Reute, Leo Straßner, am E–Piano. Mit einem Segensgebet endete der 30–minütige Gottesdienst, gerne verweilten die Gäste noch zu Gesprächen. Der letzte Gottesdienst dieser Reihe ist am Sonntag,10. September um 19 Uhr am Burgweiher in Michelwinnaden.