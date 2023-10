Ökumenisches Friedensgebet

Das wöchentliche Friedensgebet, das seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ohne Unterbrechung jeden Mittwoch vor St. Jodok stattfand, wurde nun in den ehemaligen Kirchhof hinter der Kirche verlegt. Dieser wurde durch Schüler und Schülerinnen des Welfengymnasiums neu gestaltet. Die bunten Bilder in den tristen Mauernischen wurden durch Friedenssymbole gestaltet, sodass der Platz nun als Friedenshof mitten in der Stadt zur Einkehr einlädt. Das viertelstündliche ökumenische Friedensgebet, das mit einem schweigenden Gedenken zu dem um 12 Uhr einsetzenden Mittagsläuten beginnt, bekam mit den furchtbaren Geschehnissen im Nahen Osten ein weiteres Thema. Bei diesem Gebet ist wichtig, dass allen Opfern von Krieg und Gewalt gedacht wird, unabhängig auf welcher Seite sie stehen. Und auch die Täter, so furchtbar sie auch handeln, werden in das Gebet mit einbezogen. Immer wieder kommen auch Menschen einmalig zu diesem offenen Kreis hinzu.

