Die Obst- und Gartenbauvereine Bad Waldsee und Reute-Gaisbeuren boten gemeinsam einen Obstbaumschnittkurs in Mittelurbach an. Fachwart Mario Leppert erklärte gut verständlich was beim Erziehungsschnitt an jungen Obstbäumen berücksichtigt werden muß.

Es wurde beispielsweise gezeigt, wie eine fehlende Mitte neu gezogen werden kann. Außerdem ist es wichtig, das Schneidewerkzeug beim Wechsel zum nächsten Baum zu desinfizieren, um zu verhindern, dass eventuell vorhandene Pilze oder Krankheiten weiter getragen werden. An älteren Obstbäumen wurde der Pflegeschnitt gezeigt.

Die Fragen der Teilnehmer wurden von Fachwart Mario Leppert kompetent beantwortet. Zwar durchgefroren aber motiviert und voll des Lobes für diese interessante Darbietung gingen die Teilnehmer nach Hause um das Gelernte umzusetzen. Die Vorsitzenden Annerose Herm und Andreas Honisch bedankten sich für die rege Teilnahme und verwiesen auf aktuelle Veranstaltungen, die auch der jeweiligen Homepage entnommen werden können.