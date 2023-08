OB Matthias Henne schaut sich Bad Waldsee aus der Luft an

„Fantastisch, toll“, so ein begeisterter Oberbürgermeister nach seinem Rundflug über „seine“ Große Kreisstadt Bad Waldsee. Den ersten Tag seines Urlaubs nutzte Matthias Henne zusammen mit seiner Familie für einen Besuch beim Sport– und Segelflieger–Club Bad Waldsee–Reute. Eingeladen hatte ihn schon bald nach seiner Wahl zum Bürgermeister neben Ottmar Schmid auch Vorstand Franz Bormann. Doch wegen den Corona–Beschränkungen dauerte die Terminierung etwas länger. Der im Jahre 1950 gegründete Verein zählt derzeit 130 Mitglieder, davon sind je 40 Personen aktive Flieger wie auch Modellflieger.

Bei herrlichem Sommerwetter war es kürzlich an einem Freitagvormittag dann soweit. Matthias Henne bestieg nach einem Rundblick vom Tower aus zusammen mit den Kindern Philipp und Mathilda das vereinseigene Flugzeug „Bad Elster“. Ehefrau Sarah–Jane und Sohn Claudius durften vom Boden aus kräftig zuwinken. Als Pilot fungierte Friedhelm Christ, er war langjähriger Vereinsvorstand und ist bis heute ein sehr aktives „Urgestein“ des Clubs. Imposante Blicke in 300 Metern Höhe gab es nach dem Schussental natürlich über der Kurstadt, weiter zum Wurzacher Ried über Haisterkirch bis Mittelurbach und Gaisbeuren. Hier konnten die Passagiere spontan ihr herrliches Zuhause am „Zettelbach“ erkennen und bestaunen. Nach einem letzten Ausblick auf den Bodensee und die Alpenkette wurde schon wieder zur Landung angesetzt.

Nur strahlende Mienen gab es bei der Ankunft am Boden. „Das macht Lust auf mehr“, so ein total begeisterter OB. „Fasziniert war ich bei diesem Rundflug erst einmal von der Klosteranlage mit der Wallfahrtskirche in Reute, vom Stadtsee, dem Schlosssee und der schönen Altstadt, vom Golfgelände, dem Kurgebiet wie auch vom großen Hymer–Areal. Sehr beeindruckend zeigten sich auch die landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie die umfangreichen Waldungen“. Während Altbürgermeister Professor Rudolf Forcher des Öfteren hier gestartet ist, hat sein Nachfolger Roland Weinschenk Einladungen immer dankend abgelehnt. Beliebt ist der Flugplatz vor Ort auch des Öfteren bei Kurgästen und auch Geschäftsleuten. Noch in guter Erinnerung ist die Landung des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel am Flugplatz Reute im Jahre 2007, er gratulierte damals seinem Landtagsabgeordneten Helmut Kiefl in Gaisbeuren zum 65. Geburtstag.