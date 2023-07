„Nur unsere Augen sind wie umgedreht“ — dieses Zitat aus der 8. Duineser Elegie von Rainer Maria Rilke war nicht nur das Motto der Vernissage des Leistungsfachs Kunst des Gymnasium Weingarten, sondern beschreibt auch gut die Erfahrungen, die die jungen Künstlerinnen in den vier Halbjahren der Kursstufe gemacht haben.

Denn um im Leistungsfach Kunst voran zu kommen, muss man erst einmal lernen zu sehen: nicht einfach einen Gegenstand abpinseln, sondern ihn anschauen, seinen Reiz erkennen, sich wirklich einzulassen auf das, was sichtbar ist. Diese Erfahrung ist völlig konträr zu der heutigen schnelllebigen Welt, in der die Bilderflut schnell unsere Augen übersättigt. Der Unterricht im Leistungsfach diente also dazu, die „Augen umzukehren“, so dass die jungen Künstlerinnen ins vertiefte Schauen eintauchten. Dies ist im Leistungsfach nicht nur Theorie, sondern auch gelebte Praxis: ob Müll am Straßenrand oder Obstbaumschnitt, beides wurde zur malerischen Herausforderung. Am intensivsten erlebten die jungen Künstlerinnen das Schauen bei einem Tag auf der Fähre „Konstanz“, als sie einen Tag lang zwischen Meersburg und Konstanz hin– und herfuhren und die wechselnden Bedingungen und Stimmungen des Bodensees in Gemälden und Skizzen festhielten.

In der „Linse“ werden nun die Ergebnisse des Leistungsfachs Kunst des Gymnasium Weingarten präsentiert: zu sehen sind Skizzen und Gemälde der Fahrt auf der Fähre und verschiedene großformatige Gemälde, die im Laufe der beiden Kurs–Jahre entstanden sind. Insbesondere sind die Abitur–Arbeiten der Künstlerinnen zu sehen. Schon bei der Bewertung sorgten die Arbeiten für Aufsehen, da selten so gute Ergebnisse erzielt wurden wie in diesem Jahrgang.

Die Ausstellung ist in der „Linse“ zu den Sommeröffnungszeiten zu sehen.