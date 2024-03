Nominierungsversammlung der Bürgerliste Bergatreute

Am 10. März um 19 Uhr fand im Sitzungssaal der Gemeinde Bergatreute die Nominierungsversammlung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des zukünftigen Gemeinderats statt. Für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 gibt es statt bisher zwei Listen nunmehr noch eine, die „Bürgerliste Bergatreute“. Zwölf Gemeinderatsplätze werden neu vergeben, neben langjährigen Mitgliedern stellen sich auch neue Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl, so dass die Liste aus verschiedenen Altersgruppen mit einem breiten Berufsspektrum besteht. Außerdem kandidieren erstmals fünf Frauen neben elf Männern.

Die Kandidierenden in alphabetischer Reihenfolge: Dr. Sabine Ast, Manuel Becker, Andreas Hardtmann, Roland Hepp, Berno Hilzensauer, Danja Kranz, Martin Manz, Christian Mark, Elke Müller, Felicitas Müller, Stefan Rösch, Hans Rupp, Niklas Schmeinck, Peter Töpfer, Klaus Wäscher, Katrin Ziegler.