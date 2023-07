Nina Kesenheimer qualifiziert sich für die WM in Holland

Nach einer bereits sehr erfolgreichen Saison stand für die Geschwister Kesenheimer mit ihren Pferden vom 12. bis 16. Juli in Neuler die Deutsche Islandpferdemeisterschaft an. Das spannende daran: 2023 wird es seit 2019 das erste mal wieder eine WM geben, wofür an der Deutschen die finalen Qualipunkte gesammelt werden konnten.

Die zwei Reiterin aus dem Bundeskader des IPZV vom Islandpferdehof Möllenbronn konnten in ihren Disziplinen auf der Passbahn sehr gut abschneiden. So wurde Nina Kesenheimer 8. und somit beste Junge Reiterin in der Passprüfung, 6. im Passrennen über 250m und zweitbeste Junge Reiterin, punktgleich mit der 1. beim diesjährigen Jugendcup. Ihre Schwester Anna Kesenheimer konnte einen 5. Platz und 9. Platz mit ihren Beiden Pferden in der Passprüfung erreichen. Zudem wurde sie 8. im Passrennen 250m und 6. in der Fünfgangkombination, die aus einer Passdisziplinen, einer Töltprüfung und einer Fünfgangprüfung besteht.

Am Finaltag der DIM hieß es dann nochmal Daumen drücken, da die Equipe für die diesjährige Weltmeisterschaft in Holland bekannt gegeben wurde. Sechs Junge Reiter im Alter von 16 bis 21 und sieben Erwachsene Reiter, plus zwei amtierende Weltmeister werden für Deutschland an den Start gehen dürfen.

Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen in diesem Jahr, aber auch in den vergangenen Jahren, mit ihrem Pferd Krummi vom Pekenberg konnte sich Nina einen der wenigen Plätze sichern.

Nun heißt es weiter fleißig trainieren und in Form bleiben, da es bereits am 4. August los geht. Die Weltmeisterschaft wird vom 8. bis 13. August stattfinden. Nina Kesenheimer wird dabei in ihren Paradedisziplinen, dem Passrennen 250m, dem Speedpass und der Passprüfung an den Start gehen.