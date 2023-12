Nikolausturnen des TSV Altshausen

Rund 400 begeisterte Zuschauer fanden sich am Samstag, 9. Dezember, in der Altshauser Turnhalle ein, um das alljährliche Nikolausturnen zu erleben. Pünktlich um 15 Uhr begann das bunte Spektakel, das nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen in festliche Vorfreude versetzte.

Auch der Nikolaus persönlich und seine beiden treuen Ruprechte waren gekommen, um die kleinen Sportlerinnen und Sportler zu sehen. Die Kinderaugen leuchteten vor Freude, als sie den Nikolaus und seine Helfer in der festlich geschmückten Turnhalle erblickten.

Insgesamt 145 Kinder verschiedener Altersgruppen, darunter die Teilnehmer des Eltern-Kind-Turnens, Kinderturnens, Mädchenturnens, Jungenturnens und Rope Skippings, präsentierten stolz, was sie im vergangenen Jahr gelernt hatten. Von akrobatischen Einlagen bis hin zu kunstvollen Seilsprüngen - die Turnhalle war erfüllt von fröhlichem Kinderlachen und tosendem Applaus der Zuschauer.

Das Nikolausturnen in Altshausen hat wieder einmal bewiesen, dass Sport und Spaß Hand in Hand gehen können. Weitere Bilder finden Sie auf unserer Homepage www.tsv-altshausen.de. Viel Spaß beim Betrachten der Galerie.