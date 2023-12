Nikolausmarkt der Rotarier bringt 4000 Euro

Auf dem Nikolausmarkt in Weingarten waren am 2. Adventswochenende auch die Rotarier wieder mit ihrem Stand vertreten. So wie in jedem Jahr wurden Glühwein und Waffeln verkauft. Das eingespielte Ergebnis kann sich sehen lassen: über 4000 Euro wurden mit dem Verkauf gesammelt, die in diesem Jahr an das Kulturzentrum LINSE in Weingarten gehen. Die LINSE ist aus Sicht der Rotarier nicht nur ein kulturelles Kleinod, sondern auch ein Identitätsmerkmal der Stadt Weingarten. Sie ist auch im weiten Umkreis bekannt und aus der Sicht der Rotarier unbedingt unterstützenswert.

Abgesehen vom „Geschäftlichen“ hat der Stand der Rotarier auch an diesem Wochenende wieder für zahlreiche gute Gespräche und Geselligkeit gesorgt. Wie in jedem Jahr ist der Stand ein beliebter Treffpunkt für alle, die den Weihnachtsmarkt besuchen.