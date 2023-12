Nikolausbesuch am SBBZ-Lernen Bad Waldsee

Am Mittwoch, den 6. Dezember herrschte große Aufregung am SBBZ-Lernen in Bad Waldsee. Der Nikolaus besuchte die Grundstufenschüler*innen und deren Lehrerinnen.

Die Klassen 1/2 und 2/3 bereiteten sich mit Fleiß und Ausdauer auf die Nikolausfeier vor und freuten sich darüber, dass der Nikolaus zu Besuch kam.

Die Schüler*innen der Klasse 2/3 lasen die Legende des Hl. Nikolaus vor. Die Klasse 1/2 lernte ein Nikolaus-Gedicht auswendig und trug dieses dem Nikolaus vor.

Natürlich hatte der Nikolaus auch sein goldenes Buch dabei. Alle Kinder stellten sich mutig vor den Nikolaus und hörten aufmerksam dem Lob und Tadel zu.

Nach dem gemeinsam „Lasst uns froh und munter sein“ gesungen wurde, erhielt jedes Kind ein prall gefülltes Nikolaus-Säckchen. Danke an den Nikolaus für den Besuch am SBBZ-Lernen Bad Waldsee!