Neustart am Gymnasium Wilhelmsdorf

543 Schüler*innen sind mit ihren 60 Lehrer*innen ins neue Schuljahr gestartet. Neben der Einführung des weiterentwickelten Schulkonzepts Sigma+ wird in diesem Jahr der Erweiterungsbau mit neuen Fachräumen und einem neuem Raumkonzept für die Klassen fünf bis sieben gestaltet und zum Ende des Schuljahres bezogen.

„Natürlich waren besonders unsere drei fünften Klassen neugierig auf ihre neue Schule, aber in gewisser Weise, ist es dieses Jahr für uns alle ein spannender Neustart.“, erklärt Michael Dörmann, Schulleiter am Gymnasium Wilhelmsdorf. Das neue Schulkonzept setzt auf die Verknüpfung und Weiterentwicklung der bewährten Gymnasium-Wilhelmsdorf-Bausteine aus dem G8+. Sigma+ zeigt schon im Namen sein konzeptionelles Ziel: „Wir wollen die Schülerinnen und Schüler als Summe (Sigma) ihrer individuellen Eigenschaften und Stärken sehen, sie ganzheitlich wahrnehmen und gezielt fördern.“ Der Fachunterricht wird deshalb bei Sigma+ durch drei Lernbausteine ergänzt: Die Teamstunden, das Lernforum und das Freie Kursangebot. In langer Vorarbeit hat das Lehrerkollegium die Inhalte dieser drei Bereiche entwickelt und mit zeitgemäßen Inhalten sowie Schwerpunkten gefüllt.

Die Teamstunden werden vom Klassenleitungsteam unterrichtet und haben als Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf ihrem „Lern-Weg“ zu unterstützen und in der Gruppe soziale Fähigkeiten zu trainieren. Das Lernforum schafft erstmals einen Raum für projektorientiertes Lernen und den damit verbundenen Arbeitstechniken. „Durch die Öffnung der Lernforumsstunden auf die ganze Jahrgangsstufe, können wir zudem fächerverbindend arbeiten. Das schafft ganz neue Möglichkeiten, um Lerninhalte zu vernetzen.“, freut sich Michael Dörmann. Als dritte Säule ergänzt das bewährte Freie Kursangebot den Stundenplan der Wilhelmsdorfer Gymnasiast*innen. Hier werden im Laufe eines Schuljahres insgesamt bis zu sechs Kurse frei gewählt. Je nach Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen bekommt jeder Schüler-Stundenplan damit einen individuellen Schwerpunkt.

„Wir alle freuen uns, dass wir diese Neuerungen auch bald in einem modernen und dafür zugeschnittenen Raumkonzept umsetzen können.“, fasst Michael Dörmann die Wilhelmsdorfer Runderneuerung der Schule zusammen. „In der Verbindung der räumlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Schule schaffen wir die Grundlage für zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Lernen.“