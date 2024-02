Neuland-Werkstätten erstmals beim Lichterfest dabei

Am Samstag, 2. März, ist es in Ravensburg wieder so weit. Dann verzaubern ab 18 Uhr Hunderte selbst gestaltete riesige Leuchtfiguren die Innenstadt. Mehr als 1.300 Teilnehmende haben sich mit ihren fantasievollen Gebilden angemeldet - unter ihnen auch Kunstschaffende der Ziegler’schen Malwerkstatt.

Zum ersten Mal sind Kunstschaffende der Neuland- und Malwerkstatt mit ihren durchscheinenden Leuchtobjekten beim Lichterfest mit dabei und haben das Motto der diesjährigen Laternenparade „Erde“ kreativ interpretiert - als Pinguin, Tänzerin, Katzenkopf, Paradiesvogel oder Traktor. Im Rahmen eines einwöchigen Workshops mit dem Berufsbildungsbereich der Neuland-Werkstatt und in Kooperation mit dem Kapuziner Kreativzentrum als Ausrichter des Lichterfestes haben die Teilnehmenden zusammen mit den Kunstschaffenden der Malwerkstatt 17 Figuren aus Weidenruten, Seidenpapier und warmweißen LED’s geschaffen.

Unter den 22 am Workshop Teilnehmenden waren auch die Bundeskunstpreisträgerin Franziska Fiedler und der Aktion-Kunst-Preisträger Pascal Grenzer. „Das konzentrierte handwerkliche und künstlerische Schaffen während der Tage und die Arbeit mit ungewohnten Materialien hat bei allen einen kreativen Prozess freigesetzt, der zu beeindruckenden Objekten geführt hat“, berichtet Silke Leopold, Leiterin der Malwerkstatt. „Wir freuen uns an der diesjährigen Parade des Lichterfestes teilzunehmen. Dieses Erlebnis wird für alle unvergesslich sein.“

Das Lichterfest in Ravensburg findet zum dritten Mal statt und gilt als größtes Community-Art-Projekts in Süddeutschland. Mehr als 18.000 Besucherinnen und Besucher hatten sich 2020 und 2022 von der Lichterparade verzaubern lassen.