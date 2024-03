Neues TG-Angebot: World Jumping Vital

Du willst dich gelenkschonend mit viel Spaß zu fetziger Musik bewegen, ohne dich komplett auszupowern? Bei „World Jumping Vital“ der TG Bad Waldsee bist du genau richtig, wenn du ein gesundheitsorientiertes, smartes Training auf dem Trampolin bevorzugst. Ob du Anfänger, jung oder schon älter bist, bisher keinen oder wenig Sport gemacht hast - du wirst die Leichtigkeit und das Glücksgefühl auf dem Trampolin spüren. Die neue Gruppe trainiert freitags, 17:30 bis 18:30 Uhr in der Bewegungshalle Maximilianbad. Start ist am Freitag, 12. April, Anmeldungen über die TG-Geschäftsstelle via E-Mail [email protected].

