Neues Schuljahr beginnt an der Realschule Bad Waldsee

Am 11. September begann auch an der Realschule Bad Waldsee das neue Schuljahr. Gespannt warteten unsere Schüler darauf, wer im neuen Jahr alles in ihrer Klasse sein wird und welche Lehrer sie im Unterricht erwarten. Nachdem uns zum Schuljahresende Frau Schmid-Boos, Frau Fießinger, Herr Martello und Herr Kellermayer verlassen hatten, freuen wir uns umso mehr, dass wir mit unserer neuen Gemeindereferentin Frau Bohnenberger sowie Frau Schneider-Merkel und Frau Schöpner drei neue Kolleginnen begrüßen dürfen.

Am Dienstag, den 12. September, durften dann auch unsere neuen 5er starten. 63 Schülerinnen und Schüler und ihre Familien haben sich in diesem Jahr für die Realschule Bad Waldsee entschieden, sodass wir wieder drei Klassen haben. Mit einer Begrüßungsfeier, die von den unseren Profilklassen Bläser, Zirkus und Bilinguales Lernen mitgestaltet wurde, empfingen wir unsere „Neuen“. In der ersten Schulwoche hatten die 5er dann die Möglichkeit, die neue Schule, die Klasse und den Klassenlehrer kennenzulernen und sich hier zurechtzufinden. Am Freitag startete dann der „richtige“ Unterricht. In den folgenden Wochen erwartet unsere 5. Klässler außerdem noch der schon seit Jahren etablierte Startertag, bei dem die Klassengemeinschaft entwickelt und gestärkt werden soll. Zusätzlich folgt noch ein Bustraining in Zusammenarbeit mit der Firma Müller und der Polizei, sodass auch unsere Jüngsten ihren neuen Schulweg erfolgreich meistern können.

Wir freuen uns sehr, dass ihr nun Teil unserer Schulgemeinschaft seid und wir den Weg zum Ziel gemeinsam gehen werden.