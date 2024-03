Neues Angebot ab Mai: Sport in der Krebsnachsorge

In Kooperation mit den Städtischen Rehakliniken startet die TG Bad Waldsee im Mai mit der neuen Gruppe „Sport in der Krebsnachsorge“. Der Bewegungs- und Sportkurs ist auf die speziellen Anforderungen der Teilnehmenden ausgerichtet und kann bei Vorliegen eines entsprechenden Rezepts über die Krankenversicherung abgerechnet werden.

Wir wissen, wie wichtig körperliche Betätigung gerade nach einer Krebserkrankung ist: Bewegung, sportliche Leistungen und der soziale Halt einer Trainingsgruppe unterstützen Betroffene nachhaltig. Regelmäßiges Training steigert das allgemeine Wohlbefinden, baut Stress ab und verbessert die Kondition sowie die körperliche Leistungsfähigkeit. Sport wird so zur Lebenshilfe.

Der Kurs wird von Martina Wieland, lizenzierte Übungsleiterin B „Sport in der Rehabilitation - Sport in der Krebsnachsorge“, angeleitet und orientiert sich an einem anerkannten Konzept des Württembergischen Landessportbundes. Kursbeginn ist Donnerstag, 16. Mai, die Übungsstunden finden dann jeweils donnerstags, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr, in der Bewegungshalle im Maximilianbad statt. Anmeldungen bitte über die Geschäftsstelle der TG Bad Waldsee, Telefon 07524 48283 oder E-Mail [email protected].