Neuer Rekord beim Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“

Sommer, Sonne, Schmökern ‐ auch dieses Jahr haben wieder viele Kinder und Jugendliche den Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ der Stadtbücherei Ravensburg genutzt und verbanden das Lesen mit der Aussicht auf Preise und einen Eisgutschein.

152 Leserinnen und Leser lasen in den Sommerferien 1405 Bücher. Das ist Angaben des Kulturamts zufolge ein neuer Rekord. Das Heiß-auf-Lesen-Team der Stadtbücherei Ravensburg freute sich über die vielen Kinder und Jugendlichen, die an der Info ihre Lose einwarfen und über ihr Gelesenes berichteten.

Bei so vielen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen war der Kornhaussaal zu klein. Deshalb feierten wir zwei Abschlusspartys und verlosten die Gewinne vorab. Die Partys waren spannend mit einem Quiz des Jugend-Bib-Clubs, mit der Verteilung der Preise, unserem Glücksrad und als Ehrengast dem Mehli. Während 98 Kinder und Jugendlichen ihre Knuspertüten öffneten, fragten sie sich gespannt, ob sie einen der begehrten Hauptpreise gewonnen haben: Eintrittskarten für die Towerstars, Rittergolf, das Zeppelin- und Dorniermuseum, Karten für den Kletterpark in Tannenbühl, die Schwabentherme, Bowling oder die Eisdisco, Spiele vom Ravensburger Verlag und Buchgutscheine der Buchhandlung Ravensbuch sind nur einige der vielen Preise, die verlost wurden.

Als besonderer Preis gilt immer der Vielleserpreis. Dieser ging in diesem Jahr in der Gruppe der 9‐11-Jährigen an die 10 Jahre alte Rosalie, die 60 Bücher gelesen hatte, in der Gruppe der 12‐16-Jährigen an die 16 Jahre alte Selina, die 101 Bücher gelesen hatte. Auch hier ein neuer Rekord.

Diejenigen, die nicht bei der Abschlussparty dabei sein konnten, können ihre Preise in der Stadtbücherei an der Info im ersten Stock abholen.

„Heiß auf Lesen“ wird von der Staatlichen Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Tübingen unterstützt.