Neuer Referendar am Studienkolleg

Fabian Kehrle freut sich, sein Referendariat am Blönrieder Gymnasium zu beginnen. Nach seinem Studium der Fächer Englisch und Politikwissenschaft an der Universität Stuttgart ist er nun mit der Ausbildung im Referendariat seinem Ziel Lehrer zu sein einen Schritt näher. Seine Leidenschaft für alles, was englisch ist, zeigt sich auch in seiner Reiselust, wo es ihm die englischsprachigen Länder besonders angetan haben.

Doch auch in Oberschwaben gefällt es ihm sehr gut. In und um Blönried erkundet er nun die Landschaft mit dem Fahrrad, wenn er nicht gerade seine ersten Unterrichtsstunden vorbereitet.