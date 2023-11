Neue Veranstaltung am Gymnasium

Am Freitag, 10. November, fand zum ersten Mal eine neuartige Schulveranstaltung des Gymnasiums statt. Wie die Schulleitung bereits im Oktober allen Schülerinnen und Schülern in einem Schreiben mitgeteilt hatte, wollte sie zusammen mit der SMV für alle Klassenstufen jeweils eine Stunde in der Mensa bereitstellen. Hier sollten dann transparent alle Belange des Schullebens vonseiten der Schulverantwortlichen offen dargelegt sowie Fragen der Kinder und Jugendlichen persönlich beantwortet werden.

Vorentlastet wurden die drei „Konferenzen“ idealerweise durch Fragen, welche die einzelnen Klassen zuvor mit ihren Klassenleitungen sammeln und über die Verbindungslehrer an die Schulleitung weitergeben konnten. So hatte Schulleiter Mark Overhage bereits eine vielseitige Präsentation vorbereitet, in der die drängendsten Themen beantwortet wurden. Das Angebot, hinter die Kulissen zu schauen, wurde vor allem von der Unter- und Mittelstufe lebhaft genutzt. Das macht aber auch Sinn, denn die Oberstufe steckt mehr oder weniger schon mitten in der Abiturvorbereitung und so ist natürlich das gestalterische Interesse weniger groß, als wenn man noch das ganze Schulleben vor sich hat. Zu erfahren, wie es um die Digitalisierung steht, wie weit zum Beispiel die Pläne für den Neubau gediehen sind oder, ob es noch weitere Wasserspender geben könnte, wie man idealerweise mit der Heizung umgeht, damit die Temperatur im Klassenzimmer angenehm ist und vieles mehr wurde sozusagen face-to-face besprochen. Man kann sagen, dass jenes neue, äußerst demokratische Format von der Schülerschaft sehr gut angenommen wurde, worüber sich alle Beteiligten des Schullebens freuen können, denn es zeigt, dass unsere Kinder und Jugendlichen lebhaft bei der Sache sind und durchaus ihre Vorstellungen äußerst deutlich und klar vorbringen können. Miteinander reden, gegenseitige Bedürfnisse und Voraussetzungen anhören, um sie zu kennen und auch mit schwerwiegenderen Themen oder Konflikten umgehen zu können, das ist schließlich die Basis unseres friedlichen Zusammenlebens.