Neue „Tafeln“ an der Realschule Bad Waldsee

Vor zwei Jahren entschied sich die Realschule nach einer einjährigen Testphase, zukünftig mit interaktiven Displays zu arbeiten. Bereits zu Beginn des vergangenen Schuljahres war gut die Hälfte unserer Räumlichkeiten mit dieser Technik ausgestattet. Unter Hochdruck arbeitete nun die IT-Abteilung der Stadt Bad Waldsee daran, alle noch übrigen Klassenzimmer und Fachräume zu Beginn des Jahres 2024 umzurüsten.

Unser Unterricht wird dadurch enorm bereichert, da wir nun unsere Tafelbilder und Schülerarbeiten von den I-Pads oder direkt aus dem Schülerheft auf die Displays übertragen können und dieses Bild dann so gestochen scharf ist, dass man es auch in der letzten Reihe noch problemlos erkennen kann. Auch das direkte Schreiben auf den Displays ist möglich sowie das Aufrufen von Internetseiten.

Unsere Schulleitung, das Gesamtlehrerkollegium - einfach die gesamte Schulgemeinschaft - sind sehr stolz, glücklich und dankbar, mit einer solchen Ausstattung künftig in allen Räumen arbeiten zu können. Schulleiter Holger Kläger: „Mit dieser digitalen Präsentationstechnik in allen Räumlichkeiten unseres Hauses, ergänzend zu unseren Lehrer- und Schüler-Ipads sowie Ipad-Klassen, haben wir für die kommenden Jahre eine TOP-Premium-Ausstattung beziehungsweise Arbeitsgrundlage, die sich auf dem höchsten Level befindet, das derzeit an Schulen möglich ist und in der Umgebung seinesgleichen sucht. Ausstattungstechnisch in Verbindung mit unserem medienpädagogischen Konzept sind wir also bestens gerüstet und mehr als auf der Höhe der Zeit.“

Wir bedanken uns - im Namen der gesamten Schulgemeinschaft der Realschule Bad Waldsee - bei der Stadt Bad Waldsee für die Displays, die unsere Schule noch moderner und fortschrittlicher machen und uns mit dem Zeitgeist gehen lassen. Die Zusammenarbeit war wie immer ausgezeichnet und wir danken der IT-Abteilung der Stadt Bad Waldsee - insbesondere Frau Marion Wei, die das Projekt in der Planung und vor Ort verantwortete - für ihr Engagement und die zahllosen Stunden, die investiert wurden, bis wirklich alles reibungslos lief.

Wir bedanke uns auch bei allen Handwerkern für die gute Zusammenarbeit und die gegenseitige Rücksichtnahme. Immerhin fand der Umbau im laufenden Schulunterricht statt.

Ein weiterer Dank gilt unserem Hausmeister Herr Schuhmacher, der wie immer Vollgas gegeben hat, um uns unsere Träume zu verwirklichen.