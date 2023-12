Neue Sozialsponsoren Ravensburg Towerstars und Getränke Pohl

Das Sozialsponsoring erhält seit über 20 Jahren großen Zuspruch von ganz unterschiedlichen Unternehmen aus dem Landkreis Ravensburg. Seit kurzem sind die Ravensburg Towerstars und Getränke Pohl neue Sponsoren des Sozialsponsorings Ravensburg. „Stellvertretend für die Mitgliedsvereine des Sozialsponsorings Ravensburg bedanke ich mich herzlich bei Herrn Pohl und den Ravensburg Towerstars für Ihr Sponsoring und Ihre Unterstützung“, so Helmut Schaich von Brennessel. Durch das Sozialsponsoring gefördert wird die soziale Arbeit folgender gemeinnütziger Vereine: Ambulante Hospizgruppe Ravensburg, Fachberatungsstelle Brennessel, Frauen und Kinder in Not, Hospizbewegung - Weingarten - Baienfurt - Baindt - Berg, Lebenshilfe Ravensburg, pro familia Ortsverein Ravensburg.

„Für mich, und uns als Familie, ist soziales Engagement wichtig, weil es die Möglichkeit bietet, aktiv zur positiven Entwicklung der Gemeinschaft beizutragen und somit eine nachhaltige und unterstützende Verbindung zum lokalen Umfeld aufbaut.“, so Dietmar Pohl, Geschäftsführer von Getränke Pohl.

„Wir sind stolz neuer Partner des Sozialsponsoring Ravensburg zu sein und sind uns unserer sozialen Verantwortung in der Region bewusst. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen in unser soziales Engagement weiter zu investieren und regional zu einer positiven Entwicklung beizutragen.“ sagt Raphael Kapzan, Geschäftsführer der Ravensburg Towerstars.

Wir freuen uns über das großartige soziale Engagement der beiden Unternehmen und bedanken uns für die Unterstützung unserer Vereine.