Meine Heimat

Neue persönliche Bestleistung

Berg / Lesedauer: 1 min

In diesem Jahr tritt die u14 aus Berg gemeinsam mit der TSG Bad Wurzach um den Meistertitel der u14 in der Bezirksliga im Sportkegeln an. In der Startpaarung im ersten Ligaspiel zeigte sich Anna-Lena Ibele mit 465/1 Holz sehr treffsicher und erzielte ihre neue persönliche Bestleistung.