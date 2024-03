Neue Leihhäser für die Narrenzunft Henkerhaus Baienfurt

In Zusammenarbeit mit der Volksbank Bodensee-Oberschwaben hat die Narrenzunft „Henkerhaus“ Baienfurt zur Fasnet 2024 eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um neue Vogel- und Blumenhäser zu finanzieren. Das Ziel ist erreicht - ja übertroffen und wir sagen ganz herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die mit ihren Spenden zum Erfolg beigetragen haben. In diesen Dank mit eingeschlossen die Volksbank Bodensee-Oberschwaben. Sie hat sich mit einem Co-Funding von über 2000 Euro beteiligt.

Und da war dann noch ein besonderes AHA-Erlebnis! Zunächst überrascht, dann überwältigt waren Vorstand und Zunftrat am vergangenen Samstag, als zur morgendlichen Zunftratssitzung der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Robert Wiedemann, im Neunerbeck erschien. Unter großem Applaus teilte er mit, dass die Bürgerstiftung die Anschaffung von Leihhäsern für fasnetsbegeisterte Familien gerne unterstützt. Aufgabe und Ziel der Bürgerstiftung ist, das Gemeinwesen der Gemeinde zu stärken sowie privates und bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Hierzu zählt unter vielem anderen Heimatpflege, Kultur und das traditionelle Brauchtum. Kriterien, die das Projekt erfüllt und daher mit einem Betrag von 1000 Euro seitens der Bürgerstiftung bezuschusst werden, so Wiedemann.

Bei der Scheckübergabe bedankten sich Zunftmeister Thomas Kohler und Ehrenzunftmeister Artur Kopka sehr herzlich für die großzügige Spende. Strahlende Gesichter waren übrigens nicht nur bei den Personen auf dem Bild zu sehen, sondern gleichfalls bei Maskenmeister Stefan Rieser und Säckelmeister Jörg Muscheid. Der eine freut sich nun auf neue Häser für die nächste Fasnet, der andere über den „Geldsegen“, der der Zunftkasse eine Entlastung beschert.

Im kommenden Jahr werden also wieder ein paar neue Häser auf den Straßen unseres Narrennestes „Fut la boi“ Dank der Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger zu sehen sein. Wir freuen uns darauf uns sagen nochmals: Herzlichen Dank an alle Spender!