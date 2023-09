Meine Heimat

Neue Kolleginnen an Aulendorfer Schule

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Mit dem neuen Schuljahr steht auch ein personeller Wechsel an der Schule am Schlosspark Aulendorf an. Sie begrüßt im Lehrerkollegium im Schuljahr 23/24 (auf dem Bild von links): Rabia Aykac von der Realschule Wangen, Elvina Mahmutovic von der Gemeinschaftsschule Ravensburg, Maria Feser von der Grundschule Aulendorf und Cora Lebherz von der Sechslindenschule Pfullendorf.