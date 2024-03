Neue Kollegen an der Realschule Bad Waldsee

Zum ersten Februar wurde unser Lehrerteam durch zwei neue Anwärter Herr Lamparter und Frau Senic verstärkt. Beide kommen direkt aus der Pädagogischen Hochschule Weingarten zu uns an die Schule und sind nun voller Tatendrang, all das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Die jahrelange Arbeit mündet nun in den letzten Ausbildungsabschnitt, der einem deutlich vor Augen führt, wofür man die ganzen Strapazen auf sich genommen hat und noch nehmen wird.

Frau Senic bereichert nun unsere Fächer Englisch und Kunst und Herr Lamparter die Fächer Geschichte und Musik. Beide werden nun zunächst ein halbes Jahr im Unterricht ihrer Mentoren Erfahrungen beim Unterrichten und allem, was zum Schulleben dazu gehört, sammeln, bevor sie dann zum neuen Schuljahr eigene Klassen übernehmen dürfen.

Wir wünschen euch alles Gute an unserer Schule!