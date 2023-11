Neue Fahrräder für die Johanniter Ravensburg

Mitte Oktober konnte die ehrenamtliche Bereitschaft der Johanniter Ravensburg eine großzügige Spende in Empfang nehmen. Ab sofort unterstützen zwei neue Fahrräder das Einsatzgeschehen. Schneller als zu Fuß und deutlich agiler als ein Auto ‐ zügig muss es gehen, wenn es bei Sanitätsdiensten zu einem Notfall kommt. Damit die Sanitäter bei weitläufigen Veranstaltungsorten, wie beispielsweise bei Festivals, Festzügen oder Konzerten, schnell zum Notfallort gelangen, wurde die Entscheidung getroffen, zwei Fahrräder für diesen Einsatz zu beschaffen. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass beide Räder über eine großzügige Spende beschafft werden konnten. Das Gesundheitshaus Bahnstadt aus Ravensburg sowie Brandschutz Rauscher aus Tettnang spendeten die beiden konventionellen Fahrräder. Gemeinsam entschloss man sich für robuste, ausfallsichere und wartungsarme Modelle. Mareike Textor und Jürgen Zell, beide Mitglieder der Bereitschaftsführung, übernahmen die neue Technik an der Dienststelle im Pfannenstiel. „Durch die Spende verbessern wir die Qualität und vor allem die Schnelligkeit bei unseren Diensten, zudem müssen unsere Mitglieder nicht mehr ihre eigenen Fahrräder für die Dienste verwenden“, bedankte sich Jürgen Zell im Anschluss bei den Anwesenden. Jeweils zwei Sanitäter mit Notfallrucksack und automatisch externem Defibrillator (AED) werden in Zukunft gemeinsam unterwegs sein.

