Neue Bildungspartnerschaft an der Realschule St. Konrad

Seit diesem Schuljahr ist die TWS neuer Bildungspartner der Realschule St. Konrad. Im Rahmen einer Feier unterzeichneten am 22. November Vertreter der Realschule St. Konrad und des neuen Bildungspartners TWS den Vertrag, der den Grundstein für eine innovative Zusammenarbeit legt. Zudem übergab die TWS einen Spendenscheck für einen neuen Wasserspender an der Realschule St. Konrad. Der Schulleiter Gerd Hruza äußerte sich erfreut über die neu geschlossene Partnerschaft und betonte den Stellenwert des Unternehmens als Bildungspartner für die berufliche Weiterbildung der Schülerinnen und Schüler.

Ziel ist es unter anderem, Unternehmensvertreter in den Unterricht zu integrieren. Dabei soll die Bildungspartnerschaft für Jugendliche eine Brücke schlagen beim Übergang von der Schule in den Beruf und es ihnen auch ermöglichen, Praktika in diesem Unternehmen zu absolvieren.

Rektor Gerd Hruza dankte in diesem Zusammenhang Herrn Grimmelsmann, Vorstand des Bischöflichen Stiftungsschulamtes sowie Herrn Thiel-Böhm, TWS-Geschäftsführer für ihr Kommen und deren engagierte Unterstützung und Beratung.