Neue Beklebung im Flappachbad

Anlässlich des 100–jährigen Jubiläums der DLRG OG Ravensburg wurden die Türen der Umkleidekabinen im Flappachbad beklebt. Außerdem wurde ein Surfbrett mit Aufdruck oberhalb der Spinde aufgestellt. Einige Funktionen, die man in der DLRG erlangen kann sind lebensgroß auf den Türen angebracht. Zu sehen sind ein Taucher, Signalmann, das Jugend–Einsatz–Team, ein Strömungsretter und eine Rettungsschwimmerin im Wachdienst. Sie alle engagieren sich bei uns in der Ortsgruppe in den jeweiligen Bereichen und tragen damit aktiv zur Sicherheit der Bevölkerung bei.

