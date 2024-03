Neue Ära bei der DLRG Ortsgruppe Ravensburg

Am Freitag, 23. Februar, fand bei der DLRG Ortsgruppe Ravensburg die alljährliche Jahreshauptversammlung in der Weststadt statt. Neben den zahlreichen Berichten zum vergangenen ereignisreichen Jubiläumsjahr, gab es einen großen Umschwung in der Vorstandschaft.

Hermann Raach übergab nach unglaublichen 18 Jahren als erster Vorsitzender das Steuerrad an Fabian Wünsch.

Nach einem kleinen Rückblick auf die Highlights seiner Amtszeit erhielt Hermann Raach für sein großartiges Engagement das Verdienstabzeichen in Gold. Wir freuen uns, dass Hermann Raach dennoch ein Teil der Ortsgruppe bleibt und vor allem die Einsatzgruppe weiterhin unterstützt.

In der Vorstandschaft verstärkt wird Fabian Wünsch durch Peter Sieber als zweiter Vorsitzender und Dorothée Philippi mit dem Amt Wirtschaft und Finanzen.

Erfreulicherweise konnten wir auch den Posten der Leitung Ausbildung mit Mascha Pongratz und mit Julia Hörl als stellvertretende Leitung besetzen.

Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt Nadine Gohl und als Beisitzer bleibt Marius Clemens der Ortsgruppe erhalten.

Vielen Dank an Bastien Pouvesle, Benedikt Musiol, Jonas Wellhäuser, Patrick Pfeiffer und Dennis Pongratz, welche die Vorstandschaft bis hier unterstützt hatten.

Neben den Wahlen wurden auch unsere langjährigen Mitglieder, ohne die ein Vereinsleben unmöglich wäre, geehrt.

Die Metzgerei Wellhäuser verpflegte uns an diesem Abend mit schwäbischen Köstlichkeiten, vielen Dank!

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2024 mit neuen Herausforderungen und ganz viel Freude am Schwimmen, Rettungsschwimmen und in der Wasserrettung.