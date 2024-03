Neu: Tierpatenschaften in der Fachklinik Höchsten

Sie heißen Captain, Picasso Oskar, Romeo oder Merlin. Sie sind Pferd, Alpaka, Ziege oder Katze. Sie alle verbindet, dass sie gemeinsam mit vielen weiteren Tieren im großzügigen Tierbereich der Fachklinik Höchsten, einer Suchthilfe-Rehaklinik der Zieglerschen in Bad Saulgau, leben. Die Arbeit mit ihnen ist wichtiger Bestandteil bei der Therapie suchtkranker Frauen. Viele Patientinnen kommen von weit her nach Bad Saulgau, weil sie wissen, dass dort mit Tieren gearbeitet wird.

„Tiere erreichen Menschen auf vielen Ebenen und ermöglichen oftmals einen schnelleren Zugang. In der therapeutisch begleiteten Interaktion zwischen Patientin und Tier werden Kontakt- und Beziehungsaufbau gefördert, Ängste abgebaut und Selbstvertrauen gestärkt. Die positiven Beziehungserfahrungen sind ein wichtiger Grundstein im Heilungsprozess“, sagt Elke Heymann-Szagun, Therapeutin im Tierbereich.

Ein Großteil dieses für die Patientinnen sehr wichtigen Bereiches ist über die Rentenversicherung nicht refinanziert. „Um dieses Angebot weiterhin aufrechterhalten zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. So ist die Idee mit den Tier-Patenschaften entstanden. Wir freuen uns sehr, wenn Menschen Patenschaften für unsere Tiere übernehmen und uns dadurch helfen, dieses besondere Angebot dauerhaft für unsere suchtkranken Patientinnen halten zu können“, erklärt Rebekka Barth, Geschäftsbereichsleitung Suchthilfe. Die Patenschaftsgelder werden beispielsweise für Futtermittel und Tierarztrechnungen verwendet sowie für Projekte, die aus dem regulären Haushalt nicht - oder nicht in der Form - zu verwirklichen wären. So konnte etwa in den vergangenen Jahren mit Spendengeldern das Alpaka-Freigehege neu gestaltet und der Offenstall für die Pferde vergrößert werden.

Geplant ist ein jährlicher Patentag, an dem Freunde und Förderer Zutritt zum Tierbereich der Fachklinik Höchsten haben und ihr Patentier besuchen können. Mehr Infos: Tierpatenschaften - Die Zieglerschen.