Neckar-Alb-Tanzfestival

Vergangenes Wochenende lud der Tanzsportclub Schwarz-Weiß Reutlingen in das Vereinsheim ein, um gemeinsam mit dem TTC Rot-Gold Tübingen die im Rahmen des Neckar-Alb-Tanzfestivals stattfindenden Turniere der Masterklassen in den Standardtänzen auszutragen.

Auch der Ravensburger Tanzsportclub ATC Blau-Rot war bei dieser Tanzsportveranstaltung durch zwei seiner Standardpaare vertreten. In der Startklasse der MAS IV - A gingen Marianne Bauer und Siegmund Lassak an den Start. Durch ihre gefühlvolle Art die Standardtänze zu interpretieren, konnten die Beiden die Wertungsrichter von sich überzeugen und tanzten sich im Finale mit Platz drei bis aufs Treppchen. Angelika und Ludwig Kirner stellten ihr Können in der Startklasse der MAS III A unter Beweis. Nach einer getanzten Vorrunde zogen die Ravensburger souverän in das Finale ein. Hier schrammten Angelika und Ludwig nur ganz knapp an einem Podestplatz vorbei und beendeten das Turnier auf einem guten vierten Platz von insgesamt elf weiteren Paaren.