Nationales Abendsportfest in Köngen

Die Läuferinnen und Läufer des TSV Reute konnten sich beim Köngener Abendsportfest über mehrere neue persönliche Bestleistungen auf der Rundbahn freuen.

Auf der 800 Meter–Strecke verbesserte U18–Läuferin Julia Gütler ihre bisherige Bestleistung um gut acht Sekunden und durchlief die zwei Stadionrunden in 2:51,84 min.

Paulina Wolf stellte im Rennen der Frauen über 1.500 Meter mit 4:46,37 min ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit auf. Dabei lief sie in dem mit 19 Läuferinnen gut besetzten Feld auf Rang 5.

Im Männerrennen über die 1500 Meter–Distanz zeigten Laurin Wolf (U18) in 4:54,36 min und Uwe Hahn (M60) in 5:04,36 min gute Leistungen und verbesserten ihre bisherigen Bestzeiten damit ebenfalls. Siegfried Borsutzky (M65) war hingegen mit seinem Debüt über diese Streckenlänge nicht zufrieden. Er beendete das Rennen in 5:44,32 min.