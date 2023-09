Narrengilde Schussentäler wandert in den Bergen

Mitten im Sommer verbringen die Reutener Narren seit inzwischen mehr als 20 Jahren ein Hüttenwochenende in den Allgäuer Bergen. Organisiert wird dieser Ausflug in bewährter Manier von Claudia und Reiner Bosler mit ihrem Team. Ziel war auch dieses Mal wieder die Hütte des Ravensburger Schneelaufvereins in Steibis.

Das Wetter zeigte sich am Freitag von der wechselhaften Seite. Die Sonne wechselte sich mit Gewitter und nachfolgenden Regengüssen ab. Mit einem musikalischen Hüttenabend bei leckerem Essen endete der Tag.

Entgegen den Vorhersagen war am Samstag bestes Wanderwetter. Während eher Bergunerfahrene das nahegelegene Ziel in Oberstaufen zum Einkaufsbummel vorzogen, machten sich die Bergwanderer auf den Weg in Richtung Hochgrat. Erstes Ziel war das Staufener Haus des DAV Oberstaufen/Lindenberg. Nach einer kurzen Rast ging der Weg etwas ausgesetzt auf dem Weitwanderweg E 5 über den Seelenkopf, Hohenfluhalkopf und Eineguntkopf zur Falkenhütte. Nach einer erneuten Stärkung erfolgte der Abstieg über die Obere Stiegalpe zur Talstation der Hochgratbahn. Mit dem Bus ging es zurück zur Hütte.

Ein kurzer Besuch beim nahegelegenen Buchenegger Wasserfall brachte die entsprechende Abkühlung. Der Abend endete mit Lagerfeuer und Stockbrot. Am Sonntagmorgen war ein leckeres Frühstücksbuffet die ideale Stärkung für weitere Aktivitäten an diesem Tag. Rundum zufriedene Gesichter traten die Heimreise an.