Nahrung für Leib Seele! Senioren-Mittagstisch im Bruderhaus

Ein leckeres Essen in netter Gesellschaft ist Nahrung für Leib und Seele, denn zusammen mit anderen schmeckt es gleich doppelt so gut. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass gemeinschaftliches Essen nicht nur dem Körper, sondern auch Geist und Seele zugute kommt. Leider leben immer mehr ältere Menschen alleine und das tägliche Einkaufen, Kochen und Essen sind belastende Alltagspflichten. Essen als „Muss“ statt „Genuss“. Dies kann einen schleichenden körperlichen und auch geistigen Abbau nach sich ziehen. Um dem entgegen zu wirken, bieten wir bei der Stiftung Bruderhaus Ravensburg, für die in unseren betreuten Wohnanlagen lebenden Menschen, die Möglichkeit in familiärer Runde zu Mittag zu Essen. Das täglich wechselnde Mittagsmenü ist seniorengerechte und beinhaltet immer auch eine Suppe, eine Nachspeise und das Tischgetränk. „Früher habe ich täglich gekocht, doch dazu habe ich keine Kraft mehr“, „Es ist toll, was uns geboten wird“, „Kochen für mich alleine macht keinen Spaß“, „Ich freue mich jeden Tag auf den kleinen Spaziergang hierher und darauf nette Leute zu treffen“, „Ich komme viermal wöchentlich und finde das Angebot super“, „Fast immer bleiben wir auch nach dem Essen noch auf einen kleinen Plausch sitzen, das tut gut und wir bleiben auf dem Laufenden“, so die Stimmen unserer Stammgäste.

Und weil es in guter Gesellschaft am besten schmeckt, wollen wir nun auch älteren Menschen aus dem Wohnquartier rund um das Bruderhaus Ravensburg und das Haus Oberhofen die Möglichkeit geben, am gemeinschaftlichen „Offenen Mittagstisch“ in unseren Häusern teilzunehmen ‐ allerdings nur mit Voranmeldung. Sollten Sie Lust und Appetit bekommen haben, rufen Sie uns einfach an, unter 0751- 764 706 63 und vereinbaren Sie einen „Schnuppertermin“.