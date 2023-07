Nachlese zum SVH–Vereinsjubiläum 2023

Ganz im Zeichen des Fußballsports, des Festens und auch der Kinderspiele stand der Sonntag bei den dreitägigen Jubiläumsfeierlichkeiten des SV Haisterkirch. Rund um das Festzelt wurden die Speisen– und Getränkeangebote gerne angenommen. Schon morgens gab es Kaffee und gespendetes Kuchengebäck im Zelt und auch bei der Tribüne.

Überhaupt hing das Gelingen an den drei Tagen ganz wesentlich vom ehrenamtlichen Einsatz vieler Mitglieder aus dem Bereich Breitensport, Fußball und Tennis ab. Benötigt wurden viele Kräfte beim Auf– und Abbau und vor allem beim Service. Mütter und Väter hatten sich bereitgefunden, um Spielstationen für Kinder zu betreuen.

Im Mittelpunkt des Nachmittags stand dann der Fußball. Das Zuschauerinteresse beim spannenden Werbespiel zwischen dem Oberligisten FV Ravensburg und dem FC Wangen (Landesliga) endete 6:2 für den favorisierten FV Ravensburg.

Das Endspiel des Jubiläumsturniers bestritten der FV Bad Waldsee gegen den SV Haisterkirch I. Nach ausgeglichenem Spiel blieb es bis zum Abpfiff beim 1:1. Im Elfmeterschießen sicherte sich der FV Bad Waldsee dann den Turniersieg. Den 3. Platz belegte der SV Reute vor dem FV Molpertshaus und auf Platz 5 folgte der SC Michelwinnaden vor SV Haisterkirch II. Erfreulich war, dass bei der Hitze gute Fußballkost geboten wurde und alle Spiele sehr fair ausgetragen wurden. Den Fußballspielern wurde dafür auch anerkennenden Applaus gespendet Ebenso sicherten sich die Fußballspieler der Meisterelf von 1999/2000 großen Beifall vor der Tribüne, als sie sich nochmals in der Halbzeit des Werbespiels zum Fotoshooting präsentierten. Bekanntlich hat die 1. Mannschaft des SV Haisterkirch in der Saison 2022/23 die Vizemeisterschaft errungen, ist aber in der Relegation zum Aufstieg knapp gescheitert.