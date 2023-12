MV Reute-Gaisbeuren war zu Gast beim Konzert in Eschen

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren fuhr traditionell am zweiten Adventssonntag zum Konzert der befreundeten Harmoniemusik Eschen im Fürstentum Liechtenstein. Auch in diesem Jahr waren wieder über 30 Musiker und Freunde der gehobenen Blasmusik aus Reute-Gaisbeuren und Umgebung zur Konzertreise mitgefahren. Dirigent René Mathis hatte mit seinem Orchester wieder ein exzellentes Konzertprogramm einstudiert. Gleich zu Beginn stand mit „Lexikon oft he Gods“ ein echtes Highlight der symphonischen Blasmusikliteratur auf dem Programm, das den Zuhörern im Eschener Gemeindesaal große Freude bereitete. Bei „La Califfa“ aus der Feder von Ennio Morricone brillierte die junge Solistin Lena Gerner mit ihrer Oboe meisterhaft und faszinierte die Besucher mit der lieblichen Melodie des italienischen Kultkomponisten. Mit „Machu Picchu“ zelebrierten die Musiker vor der Pause nochmals perfekten Sound im Konzertsaal. Der zweite Konzertteil begann mit dem „Grand March“ von Soichi Konagaya und ließ die Bläser und Perkussionisten sofort wieder auf Touren kommen. Das nachfolgende Solowerk für Akkordeon „Black and White“ wurde vom Solisten Anton Schäfer gemeinsam mit dem großen Blasorchester perfekt vorgetragen, so dass am Ende der anspruchsvollen Komposition tosender Applaus erschallte. Zum Abschluss des gelungenen Konzertes wurden mit „Thor: The Dark World“ und „James Bond“ in einem Arrangement von Stephen Bulla zwei weitere Leckerbissen für die begeisterte Zuhörerschaft vorgetragen. Nach den Zugaben mit Akkordeon und vorweihnachtlichem Gesang stärkten sich die Gäste aus Reute-Gaisbeuren bei unterhaltsamen Gesprächen mit den Eschenern Kameraden und alle freuen sich schon auf die nächste Begegnung am 31. März 2024 beim Osterkonzert in Reute.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.