MV Reute–Gaisbeuren feiert Freundschaft mit Villanders

Vom 8. bis 10. September war der Musikverein Reute–Gaisbeuren bei der Musikkapelle Villanders zu Gast in Südtirol. Mit dem Bus erreichten die 50 Musiker am frühen Freitagabend den Zielort oberhalb des Eisacktales und wurden von den Freunden standesgemäß mit Blasmusik empfangen. Anlass des Besuches war die fast auf den Tag genau vor 51 Jahren gegründete Freundschaft zwischen den beiden Kapellen. Die langjährige Freundschaft konnte am Freitagabend auf dem Festplatz gebührend gefeiert werden.

Am Samstagvormittag wanderte ein Teil der Musiker auf der bekannten Villanderer Alm zu verschiedenen Zielorten, während parallel auch ein Besuch in Brixen mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten angeboten wurde. Am Nachmittag wurden die Gäste aus Oberschwaben vom Bürgermeister Walter Baumgartner empfangen, der die Gemeinde mit einer Fläche von 44 km² anhand einer Bildpräsentation mit interessanten Details vorstellte. Der Empfang fand auf dem Gelände des Archeoparcs statt, der zu den bedeutendsten Ausgrabungsstätten im gesamten Alpenraum zählt und Einblicke in über 7000 Jahre Siedlungsgeschichte gibt. Im Anschluss luden die Villanderer Musiker ihre Gäste zur Weinverkostung mit dem Chef der Kellerei Eisacktal, Peter Baumgartner, ein, der sehr viele Informationen zum Weinbau und den Rebsorten im Eisacktal unterhaltsam weitergab. Musikalisch ging es am Abend mit dem Start des zweitägigen „Musigfest“, bei dem mit „Rifflblech“ großes Blasmusikkino auf höchstem Niveau geboten wurde, weiter.

Am Sonntagvormittag spielten dann die Gäste aus Reute–Gaisbeuren auf dem Festplatz auf und begeisterten die Zuhörer mit ihrem abwechslungsreichen und äußerst unterhaltsamen Programm. Dirigent Erich Steiner und seine Musiker bekamen anhaltenden Beifall, sodass mehrere Zugaben gespielt werden mussten. Mit dem Marsch „Dem Land Tirol die Treue“, auch von den Musikern aus Oberschwaben inbrünstig gesungen, endete das Frühschoppenkonzert, bevor mit „Böhmisch Gold“ eine heimische Blasmusikformation aufspielte. Am frühen Nachmittag traten die Musiker aus Oberschwaben die Heimreise an, nachdem sie vom Obmann der Musikkapelle Villanders, Tobias Kainzwaldner, herzlich und mit Südtiroler Spezialitäten ausgestattet, verabschiedet wurden. Für alle Beteiligten waren diese Tage der gelebten Freundschaft ein tolles Erlebnis, das Freude auf viele weitere Jahre der Verbundenheit macht.