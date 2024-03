Musikverein Michelwinnaden sammelte Alteisen

Am 9. März führte der Musikverein wieder die alljährliche Alteisensammlung in Michelwinnaden und dem Umland durch. Kurz nach 9 Uhr waren die Touren eingeteilt, alle Fahrzeuge besetzt und so strömten die fleißigen Helfer aus um das bereitgestellte Altmaterial einzusammeln. Bei Frühlingstemperaturen hatten die Helfer hierbei auch viel Spaß, denn das ein oder andere Fahrrad konnte auch mal noch ausprobiert werden.

Der Musikverein möchte sich bei den vielen Altmaterialspender für deren Unterstützung durch die kostenlose Bereitstellung des Altmaterials bedanken. Mit dem Erlös der Sammlung unterstützen die Spender die Finanzierung des Musikvereins.

Bei den fleißigen Sammlern, welche das Altmaterial eingesammelt haben, möchte sich der Musikverein ebenfalls recht herzlich bedanken. Einen herzlichen Dank gilt auch den Besitzern der Traktoren und Wagen, welche ihre Fahrzeuge für die Sammlung zur Verfügung gestellt haben. Für den reibungslosen Ablauf sowie für die Hilfe beim Umladen des Altmaterials in die Container möchten wir uns bei der Firma Burger Recycling aus Aulendorf bedanken. Ein Dank gilt auch Hermann Lemmle, welcher sich um die Verpflegung der Helfer in seiner Garage kümmerte.

Die nächste Sammlung ist für März 2024 geplant, wer vorher aber schon Alteisen zur Entsorgung hat, welches er nicht bis zur nächsten Sammlung lagern kann, darf sich gerne bei Johannes Hepp unter der Nummer 906627 melden.

Auch die Mädels des Musikvereins waren an diesem Tag sehr fleißig und sorgten bei einem Frühjahrsputz für Ordnung im Proberaum des Musikvereins in der Burg.