Musikverein Haisterkirch sagte Dankeschön

Das Vorstandsteam des Musikvereins Haisterkirch hatte jetzt am ersten Augustwochenende keine Mühen gescheut, um einen ausgesprochen netten, aufschlussreichen, geselligen Abend zu organisieren.

Eingeladen waren die aktiven Musikerinnen und Musiker des Vereins, aber auch Personen, die das Vereinsleben stets unterstützen oder mittragen. Vorstand Daniel Maucher, zugleich Sprecher des Vorstandstrios, begrüßte herzlichst die etwa 80 Gäste in der nett geschmückten Gemeindehalle und betonte in seiner Begrüßungsansprache, wie wichtig es den jungen Vorständen ist, nicht nur die Kameradschaft zu pflegen, sondern auch all den Helferinnen und Helfern des Musikvereins deutlich zu zeigen, wie wertvoll ihr Mitwirken und Mittun für den Zusammenhalt im Verein ist.

Namentlich besonders begrüßt wurden Helferinnen und Helfer, die besondere ehrenamtliche Dienste verrichten wie bei der Alteisensammlung, dem Abzeichenverkauf beim Altstadtfest, bei Hausmeisterfunktionen, in der Öffentlichkeitsarbeit oder auch durch ihre kommunalpolitische Verantwortung zu Stützen des Vereins geworden sind. Auch frühere Dirigenten gehörten zu den Gästen.

Der Kameradschaftsabend in Verbindung mit dem Helferfest war bestens vorbereitet worden. All die Gäste durften sich an einer langen Tafel nach Herzenslust bedienen. Hier war aneinandergereiht ein leckeres Essensangebot mit schwäbischen Gerichten und verschiedensten Salaten angerichtet worden. Auch ein umfassendes Getränkeangebot und später noch Kaffee sowie Torten– und Kuchengebäck gehörten als Dankeschön dazu. Anhand einer PowerPoint Präsentation zeigte Daniel Maucher auf, wie hilfreich die „Konzertmeister App“ für den Musikverein sein kann. Er erläuterte umfassend all die hilfreichen Funktionen.

Zur Erinnerung an verschiedenste gesellige Ereignisse der letzten Jahrzehnte wurde eine von Georg Ströbele zusammengestellte Videoshow gezeigt, die vielfach zum Schmunzeln und auch lautem Lachen anregte. Komplimente für die Verantwortlichen dieses allseits gelungenen Helferfests und Kameradschaftsabends gab es in Hülle und Fülle.