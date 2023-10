Musikschule Ravensburg besucht Partnerstadt

40 Jahre Städtepartnerschaft zwischen den Städten Ravensburg und Rivoli (Italien) waren der Anlass für einen kulturellen Austausch. Das Jugendsinfonieorchester sowie das Jugendblasorchester der Musikschule Ravensburg reiste mit insgesamt 60 Jugendlichen für drei Tage nach Rivoli. In der musikalischen Begegnung mit der dortigen Musikschule wurde die Freundschaft zwischen beiden Institutionen erneuert.

Seit 1983 besteht die Städtepartnerschaft zwischen den Städten Ravensburg und Rivoli. Schon wenige Jahre später wurde die Verbindung zwischen der Musikschule Ravensburg und dem dortigen Istituto di Musicale Citta di Rivoli geknüpft. Der Schulleiter der Musikschule Ravensburg Harald Hepner nahm das Jubiläum der Städtepartnerschaft zum Anlass, diese Verbindung zu erneuern und zu verstärken.

Das Jugendsinfonieorchester und das Jugendblasorchester machten sich am ersten Oktoberwochenende auf die gemeinsame Reise nach Italien. Mit einem bewegenden Chorkonzert wurden die große Gruppe der Musikschule Ravensburg empfangen. Das Konzert wurde mit wertschätzenden Worten der stellvertretenden Bürgermeisterin von Rivoli, Frau Laura Adduce, dem Präsidenten der Musikschule Rivoli, Herrn Francesco Nicolaci, sowie dem Schulleiter Herrn Filippo Bulfamante eröffnet.

Höhepunkt der Reise war das gemeinsame Orchesterkonzert der beiden Jugendorchester in der Chiesa di Santa Croce in Rivoli. Unter Leitung von Harald Hepner eröffnete das Jugendsinfonieorchester das Konzertprogramm mit klassischen Werken und Filmmusik. Mit Leidenschaft und Spielfreude begeisterten sie unter dem aufmerksamen Dirigat das italienische Publikum.

Nach der Konzertpause nahm das Jugendblasorchester unter Vitalii Nekhoroshev Platz. Junge Literatur für sinfonisches Blasorchester stand auf dem Programm. Mit den kraftvollen Klängen des aktiv musizierenden Orchesters füllte sich der Raum. Auch hier bekamen die jungen Musikerinnen und Musiker langanhaltenden Beifall.

Mit einem Empfang in der Musikschule wurde der letzte Abend in Rivoli eröffnet. Schulleiter Filippo Bulfamante und Schulleiter Harald Hepner tauschten mit Worten gegenseitiger Wertschätzung Gastgeschenke aus und blickten auf die gemeinsame musikalische Freundschaft, die in den nächsten Jahren vertieft werden soll. Ein Konzert mit einem Jazz-Ensemble rundete den kulturellen Austausch beider Institutionen ab.