Musikkapelle Bodnegg präsentiert Herbstkonzert

Das erste Jahreskonzert nach vierjähriger Pause lockte mit lyrischen Melodien und temperamentvollen Rythmen. Den 60 Musikerinnen und Musikern war die Freude darüber, endlich wieder ein Jahreskonzert spielen zu dürfen, deutlich anzumerken und sie wurden vom Publikum mit begeistertem Applaus belohnt.

Den Anfang des Konzertes gestaltete der musikalische Nachwuchs. Die Jugendkapelle Bodnegg-Grünkraut unter der Leitung von Lena Milz gab mit den Stücken „ We’re all in this together“ aus dem Film Highschool Musical und „Don’t stop me now“ von F. Mercury jugendliche Hits zum Besten, die die Besucher mit den Füßen wippen ließen.

Anschließend begrüßte die Musikkapelle Bodnegg das Publikum mit der „Fanfare for a new Horizon“ von T. Doss, die den Fortschritt und das Entdecken neuer Horizonte symbolisieren sollte, ohne dabei die Tradition aus den Augen zu verlieren. Das Stück war eine passende Eröffnung für das in diesem Jahr erstmalig als Herbstkonzert statt Osterkonzert ausgerichtete Jahreskonzert. Nach den neuen Horizonten fanden sich die Zuschauer in einer eurasischen Steppe wieder, der „Puszta“. In der Suite von J. van der Roost wurden mit vier Zigeunertänzen die unterschiedlichen Charaktere der Region und deren Bewohner beschrieben. Anschließend erlebte der Konzertsaal im Stück „Oregon“ von J. de Haan eine spannende Zugfahrt durch den Nordwesten Amerikas. Musikalisch wurden auf dieser Reise imposante Landschaften, ein romantisches Lagerfeuer und eine wilde Zugfahrt dargestellt. Mit dem energiegeladenen Titel „Sparks of Fire“, einem Arrangement von R. Johnsen, ließ die Musikkapelle den Funken so richtig überspringen. Es folgte mit „The Rock“ eine aufregende Hollywood-Filmmusik von H. Zimmer. Den würdigen Abschluss des Konzerts bildete ein Arrangement der Ballade „The Story“ von J. Pinkl als Solo für Tenorhorn. Diese zauberhafte Geschichte durfte das Publikum von dem Vater-Sohn-Duo Norbert und Philipp Rist erzählt bekommen. Eine Zugabe ließ sich die Musikkapelle Bodnegg natürlich nicht nehmen und so bat sie die Zuschauer mit dem Traditionsmarsch „Unter dem Doppeladler“ aus der Feder von J. F. Wagner und dem Choral „Abide with me“ von H. F. Lyte noch zu bleiben und den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Vielen Dank an alle, die den schönen Konzertabend mitgestaltet haben und an die Zimmerei Abler für das Sponsoring der Konzertprogramme.