Musikerin aus Gaisbeuren spielte mit Starpianist Igor Levit

Die Hornistin Theresa Maucher vom Musikverein Reute-Gaisbeuren musizierte im Rahmen des „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen als Mitglied im vbw Festivalorchester unter anderem mit Igor Levit. Am vorletzten Septemberwochenende wurden die zuvor in zwei dreitägigen Probenphasen erarbeiteten Konzertwerke von F. Mendelssohn-Bartholdy, L. v. Beethoven und R. Schumann in Fischen sowie in Bad Wörishofen aufgeführt. Dirigent Prof. Christoph Adt hatte das Auswahlorchester, besetzt mit exzellent ausgebildeten Jugendlichen ab 11 Jahren, perfekt auf die Konzerte in den schon lange Zeit vorher ausverkauften Konzertsälen vorbereitet. Die Mitglieder des Festivalorchesters erhielten neben umfangreichen Gesamtproben auch Einheiten bei hochangesehenen Dozenten. Für die Blechbläser zeichnete beispielsweise Prof. Wolfgang Gaag, Gründungsmitglied von „German Brass“ und langjähriger Solohornist der Münchner Philharmoniker verantwortlich. Mit seiner musikalischen Arbeit und Begeisterung bereitete er die Trompeten, Hörner und Posaunen perfekt auf die höchsten Anforderungen des Festivalorchesters vor. Zum Vortrag kamen die Ouvertüre in C-Dur, op. 101 von Felix Mendelssohn-Bartholdy, auch bekannt als „Trompeten Ouvertüre“. Im Anschluss folgte Starpianist Igor Levit, der auf seiner aktuellen Welttournee auch in Bayern Station machte, um Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 in Es-Dur, op. 73 gemeinsam mit den begeisterten Jugendlichen in absoluter Perfektion darzubieten. Der minutenlange Beifall des Publikums war Zeichen der Anerkennung für eine wahrlich meisterhafte Interpretation dieses grandiosen Werkes von Solist und Orchester. Im zweiten Konzertteil erklang Robert Schumanns Sinfonie in Es-Dur, op. 97 „Rheinische“, die wiederum, insbesondere im Schlusssatz alle Zuhörer in ihren Bann zog und nicht enden wollende Beifallsstürme auslöste. Das Resümee des Abends lautete sicherlich: „Weltstar Igor Levit begeistert mit exzellent musizierenden jungen Talenten“.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.