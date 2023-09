Musikerausflug der Stadtkapelle

Ende der Sommerferien war es wieder soweit und für die Musiker der Stadtkapelle stand der jährliche Ausflug an. Auch in diesem Jahr war wieder ein vielfältiges Programm geboten. Los ging es am Morgen bei bestem Wetter mit dem Bus Richtung Vorarlberg, wo eine Führung in der Brennerei Prinz als erster Programmpunkt anstand. Von einem Mitarbeiter der Brennerei wurden die Teilnehmer über das Gelände geführt und über die verschiedenen Schritte der Schnapsherstellung informiert. Zum Abschluss der Führung durfte natürlich das Testen der verschiedenen Schnäpse und Liköre nicht fehlen — was schmeckte wurde direkt für Zuhause eingekauft.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter nach Bregenz und mit der Gondel hinauf auf den Pfänder. Hier gab es die Möglichkeit zu wandern und die Aussicht auf einer der Terrassen zu genießen. Nach der Talfahrt ging es für alle gemeinsam an den Hafen in Bregenz, von wo aus es mit dem Schiff entspannt über den Bodensee bis nach Friedrichshafen ging. Beendet wurde der Abend in der Hopfenstube Biegger in Meckenbeuren bei Getränken und leckerem Essen.