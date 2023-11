Musikalisches Zusammentreffen der Superlative

Besucher der Basilika Weingarten durften kürzlich Zeugen eines grandiosen Konzertes werden: Ein katholischer Kirchenchor (Weingarten), eine evangelische Kantorei (Biberach), ein ukrainischer Chor - alle begleitet von dem ebenfalls aus der Ukraine (Lemberg) kommenden Orchester - musizierten englische Musik des 20. Jahrhunderts, gespickt mit südamerikanischen Rhythmen.

Musik von John Rutter, Karl Jenkins und Komponisten aus der Ukraine: So groß die Distanzen von Herkunft auch sein mögen, in diesem Konzert kam und passte alles zusammen. Dies ist umso erstaunlicher in Anbetracht von 160 Akteuren, die sich, besonders in den mitreißenden, rhythmisch komplizierten Teilen, gegenseitig hören müssen. Und das im bekanntermaßen akustisch problematischen Kuppelraum der Basilika, in welchem die Klänge, wie Zuhörer schon oft gerade in großen Konzerten schmerzlich erleben mussten, publikumsscheu in die Kuppel flüchten, um dort in ihre vollkommene Undifferenziertheit zu verwabern. Wie genial die Idee von Mesner Klaus Weiß und Simone Matzner-Seneschi mit Hilfe riesiger, aber hauchdünner aus der Kuppel herabhängender Stoffbahnen den Schall zum Publikum hin zu reflektieren.

Und wie im wahrsten Sinne des Wortes hintergründig die Ausführung: In schichtweise changierenden Braun- und Rottönen angestrahlt, bildete sich das hinter dem Altar stehende Kreuz silhouettenhaft auf dem Tuch ab. Jesus am Kreuz, der im Morgenrot seine Arme sehnsüchtig zum Licht, zum Weiß, Richtung Himmel ausstreckt. Mitte November, genau in der Mitte zwischen Allerheiligen und Totensonntag. Nicht nur der Klang fand Anklang. Zudem war es das Wochenende des Martinsfestes. So waren alle Zuhörer eingeladen zu teilen und zusätzlich zum Eintrittspreis einen finanziellen Beitrag zu leisten, damit die Musiker aus der Ukraine ihre Familien in der Heimat unterstützen können. Diesem Appell wurde laut Veranstalter sehr rege gefolgt.

Ein hochprofessionell vorgetragenes Konzert mit kunstvollen Melodiegirlanden, einschmeichelnden Harmonien, feurigen Rhythmen, aber auch einem nachdenklichen Innehalten beim „Friede auf Erden“ des Gloria gegen Ende. Ein denkwürdiges Konzert, bei dem die Zuhörer spürten: Hier sind Menschen über die Musik und die daran entzündete Freude zu Freunden geworden.