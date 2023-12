Musikalischer Auftakt in die Vorweihnachtszeit

Nach langer, vierjähriger Pause war es endlich wieder soweit: der Gospelchor Waldburg gab an den ersten beiden Adventswochenenden seine beliebten Konzerte. Beim ersten Konzert in Kißlegg noch etwas zögerlich, sicher auch den Schneemassen und der Kälte geschuldet, strömten mit jedem Auftritt mehr begeisterte Zuhörer in die Kirchen nach Amtzell, Wolfegg und Waldburg. Unter der bewährten Leitung von Kathrin Moll zeigten der Chor und seine grandiosen Solisten ihr Können. Tatkräftig unterstützt von Stefan Doleschal am Schlagzeug und Conny Maurer am Piano, die seit Jahren mit viel Engagement und Herzblut unsere Auftritte bereichern. Herzlichen Dank dafür! Die Mischung aus besinnlichen und temperamentvollen Songs sowie afrikanischen Melodien, ergänzt durch weihnachtliche Texte, berührten Herz und Seele. Spätestens bei „Oh happy day“ hielt es niemand mehr auf den Sitzplätzen. Unser Dank geht an alle Besucher für ihr Kommen, ihre Begeisterungsfähigkeit, ihren Applaus und ihre großzügigen Spenden. Sie kommen dieses Jahr dem Verein „Bürger für Bürger“ in Kißlegg, der Wangener Tafel, der Pater Berno Rupp Stiftung, einem Schulbau in Burundi und der Vesperkirche zugute. Kwaheri - auf Wiedersehen.

