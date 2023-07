Musikalische Uraufführung bei der zweiten „Art Gallery“

Denkanstöße in Form performativ–musikalischer und künstlerischer Impulse gab es bei der zweiten „Art Gallery“ in Weingarten. 46 Gäste — Bürgerinnen und Bürger sowie Lehrende und Studierende der Pädagogischen Hochschule Weingarten — waren zu der Veranstaltung mit dem Titel „Kunst und Musik geben zu denken“ in die Galerie Weingarten gekommen, zu der die Fächer Kunst, Musik und Philosophie/Ethik gemeinsam eingeladen hatten. Den künstlerischen Rahmen gaben die Bilder und Plastiken von Katrin Zickler aus Dessau, die noch bis 30. Juli im Rahmen der Ausstellung „Innehalten“ in der Galerie zu sehen sind.

Mit einer Uraufführung der besonderen Art begeisterten sieben Musikstudierende. Während ihrer mit gefüllten Wassergläsern, Trinkröhrchen und Metalllöffeln intonierten Wassermusik war es mucksmäuschenstill im Raum. Jeder einzelne Tropfen, jedes Aufpusten und Umrühren waren zu hören. Ruhiges, plätscherndes und pulsierendes Wasser vermischte sich auf reizvolle Art mit den Klängen der Metallröhrchen oder Löffel. Die Wassermusik entstehe ohne Absprache aus dem Spiel heraus und zeige eine besondere Art des Komponierens mit Klängen und Klangfarben, so Musikprofessor Christoph Stange.