Musik und Spaß auf der Jungmusikantenhütte

Am ersten Septemberwochenende fuhren 35 Kinder und Jugendliche vom Musikverein Reute–Gaisbeuren mit ihren Betreuern zur diesjährigen Jungmusikantenhütte ins Jugendhaus Elias in Blaichach im Allgäu. Vor der Abfahrt am Freitagmittag hatte Jugendleiterin Miriam Miller mit ihrem Vorbereitungsteam im Pfarrgarten tolle Spiele zum Kennenlernen der diesjährigen Teilnehmer mitgebracht. Nach der Zimmereinteilung fand gleich die erste Probe statt, bevor beim „Überraschungsabend“ jede Menge Wissen, wie bei beliebten Fernsehquizshows aus den 80ern, gefragt war. Der Spaßfaktor war bei Kindern und Betreuern auf jeden Fall riesig.

Der Samstagvormittag stand wieder ganz im Zeichen der Musik und es wurden Gesamtproben abgehalten sowie Stücke in kleinen Ensembles einstudiert. Nach dem Mittagessen stand dann als Ausgleich zu den ansatzraubenden Proben ein Ausflug nach Sonthofen ins Freizeitbad Wonnemar an. Auch hier kamen alle Teilnehmer voll auf ihre Kosten. Nach weiteren Proben folgte dann der „Hüttenzauber“ mit vielen abwechslungsreichen Spielen, die die tolle Gemeinschaft voller Elan anging und meisterte.

Am Sonntagmorgen stand neben dem Aufräumen nochmals Musik auf dem Programm. Alle durften beim Abschlusskonzert zeigen, was auf der Jungmusikantenhütte in dieser kurzen Zeit alles einstudiert wurde. Nach dem Mittagessen fuhren alle müde, aber voller schöner Erinnerungen, wieder zurück nach Reute.

Die Jungmusikanten bedanken sich recht herzlich bei der Thüga Energie GmbH sowie der Bildungsstiftung Bad Waldsee für die finanzielle Unterstützung, ohne die so ein Projekt nur schwer umzusetzen wäre. Wer Lust hat, ein Instrument zu erlernen oder Teil der Jungmusikanten zu werden, darf sich gerne unter [email protected] bei unserer Jugendleiterin Miriam Miller melden.